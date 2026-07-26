Da Roma scrivono: "Su Dovbyk c'è anche il Bologna, non solo la Fiorentina per l'ucraino"

Il bomber giallorosso piace se parte Moise Kean

Santiago Castro è ormai a un passo dal vestire la maglia della Roma. L’intesa con il Bologna si sta concretizzando sulla base di circa 35 milioni di euro e proprio in queste ore le società stanno definendo gli ultimi dettagli per consentire ai giallorossi di chiudere l’operazione entro la giornata. Nel frattempo, il club emiliano si sta già muovendo per rimpiazzare l'attaccante argentino: oltre al giovane Espì del Levante, tra i candidati è spuntato Artem Dovbyk, che potrebbe compiere il percorso inverso a titolo temporaneo. Il buon esito dell'affare resta tuttavia legato alla volontà dell’ucraino, che per ora non ha ancora dato il proprio benestare al trasferimento in rossoblù. Ormai fuori dai piani tattici di Gasperini, Dovbyk vedrebbe i propri spazi ulteriormente ridotti dall'arrivo di Castro a Trigoria; uno scenario che continua a stuzzicare anche la Fiorentina, pronta ad accelerare i contatti nel caso in cui Moise Kean dovesse salutare Firenze. Lo scrivono media romani