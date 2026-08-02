Da Roma rivelano: "Brescianini è il preferito di Gattuso, Fabbian l'alternativa"

La Lazio valuta entrambi i centrocampisti della Fiorentina, ma il preferito da Gattuso sarebbe Marco Brescianini.

La Lazio cerca rinforzi per il proprio centrocampo. Secondo quanto riporta Il Messaggero, sia Giovanni Fabbian che Marco Brescianini sono finiti nel mirino della dirigenza biancoceleste, intenzionata a regalare un nuovo innesto per completare il reparto. Entrambi potrebbero lasciare, almeno in prestito, la Fiorentina nel corso di questa finestra di mercato.

Intanto Gennaro Gattuso avrebbe sciolto le riserve: il preferito tra i due sarebbe Brescianini, apprezzato per le sue caratteristiche, in particolare la capacità di inserirsi e l'intensità, qualità ritenute ideali dal tecnico per completare il centrocampo della Lazio. Fabbian resta comunque una valida alternativa.

Al momento, però, le trattative non sono ancora entrate nel vivo, anche perché i biancocelesti ritengono necessarie alcune uscite per alleggerire il monte ingaggi. Le idee non mancano e uno dei due centrocampisti potrebbe rientrare nei piani del club capitolino.