Da Roma: “Pradè in corsa per il ruolo di direttore sportivo della Roma, ipotesi più defilata”

La Roma e Florent Ghisolfi hanno ufficializzato la risoluzione consensuale del rapporto che legava il dirigente francese al club giallorosso. La separazione è avvenuta in modo pacifico, con l’intesa raggiunta senza attriti tra le parti. Ora l’attenzione si concentra sul profilo che prenderà il suo posto nella struttura sportiva voluta dai Friedkin. Il principale candidato resta Frédéric Massara, ex direttore sportivo di Milan e Rennes, e già con un passato nella Capitale durante la presidenza Pallotta. Apprezzato per la conoscenza dell’ambiente e per l’esperienza maturata nei principali club italiani ed europei, Massara sembra rappresentare una soluzione di continuità ma con rinnovate ambizioni.

Tra le alternative valutate dalla società figura anche Cristiano Giuntoli, attualmente libero dopo l’esperienza con la Juventus. Conosciuto per il lavoro svolto a Napoli e per le sue capacità di costruire rose competitive anche con risorse contenute, Giuntoli gode di grande stima nel panorama italiano, anche se al momento non sembrano esserci contatti concreti.

Restano più defilate le ipotesi legate a Nicolás Burdisso – profilo giovane, ma con ancora poca esperienza in ruoli di primo piano – e a Daniele Pradè, attualmente legato alla Fiorentina. Per l’attuale dirigente viola, il contesto di instabilità che sta attraversando il club toscano, e i suoi trascorsi con Claudio Ranieri nella prima esperienza romana potrebbero concorrere ad avvicinarlo all’orbita giallorossa. Tuttavia, le possibilità appaiono ridotte. Lo scrive Siamolaroma.it