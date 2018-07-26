Da Roma e Mediaset confermano, Gerson voleva lasciare subito la Fiorentina, Monchi lo ha convinto

Notte di passione per Gerson. Il brasiliano, arrivato alla Fiorentina con un infortunio, è tornato a Roma per qualche ora per motivi familiari dopo aver richiesto un permesso al club viola, che avrebb...

Notte di passione per Gerson. Il brasiliano, arrivato alla Fiorentina con un infortunio, è tornato a Roma per qualche ora per motivi familiari dopo aver richiesto un permesso al club viola, che avrebbe dovuto presentarlo ieri. Una situazione che si è complicata dopo una crisi personale del ragazzo, che ha richiesto l’intervento diretto di Monchi. Il diesse e il giocatore hanno avuto un confronto sul trasferimento, di cui Gerson non era più tanto sicuro perché non voleva allontanarsi da Roma, ma l’operazione non è mai stata a rischio. Sedati gli animi il centrocampista è tornato a Firenze scortato da Balzaretti. Oggi alle 16 verrà presentato alla stampa. Questo è quello che riporta Forzaromainfo.com.

Ulteriore conferma di questo ripensamento c'è stato dal giornalista di Sport Mediaset Andersinho Marques che su Twitter ha confermato di come il calciatore aveva cambiato idea e per questo si era recato a Roma. Ecco il post del giornalista