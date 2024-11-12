Da Roma: Bove ha già convinto la Fiorentina. Contatti in corso per il riscatto anticipato

Secondo quanto riportato dal sito de Il Romanista, la Fiorentina ha rotto gli indugi per provare ad anticipare il riscatto di Edoardo Bove prima dell'estate e ha contattato la Roma per iniziare a trat...

A cura di Redazione Labaroviola 12 novembre 2024 13:55

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Condividi