Da Roma: Bove ha già convinto la Fiorentina. Contatti in corso per il riscatto anticipato
Secondo quanto riportato dal sito de Il Romanista, la Fiorentina ha rotto gli indugi per provare ad anticipare il riscatto di Edoardo Bove prima dell'estate e ha contattato la Roma per iniziare a trat...
Secondo quanto riportato dal sito de Il Romanista, la Fiorentina ha rotto gli indugi per provare ad anticipare il riscatto di Edoardo Bove prima dell'estate e ha contattato la Roma per iniziare a trattare. Le due società sono a lavoro con i giallorossi pronti a trattare anche il costo del cartellino per dare il via libera al riscatto anticipato del centrocampista, divenuto fin da subito, un punto fermo del gioco di Palladino. Bove è arrivato alla Fiorentina sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che al raggiungimento del 60% delle presenze da almeno 45 minuti si trasformerebbe in obbligo a 10,5 milioni di euro.
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