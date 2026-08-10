"Da Piccoli a Pellegrino non cambia nulla, spero anzi si punti sulla voglia di rivalsa di Piccoli"

Di Gennaro analizza il mercato della Fiorentina: il dualismo in attacco, le esigenze di Grosso, Thorstvedt, Fagioli e le aspettative su Mastantuono

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, Antonio Di Gennaro ha commentato le ultime notizie riguardanti il calciomercato portato avanti da Fabio Paratici, a cominciare dal possibile avvicendamento in attacco fra Roberto Piccoli e Mateo Pellegrino:

"Cambia poco, secondo me si equivalgono, sono giocatori da area di rigore come vice-Kean. Ma lui mi auguro resti e si voglia rifare. Sulla carta tecnicamente è forte questa Fiorentina, Fabio Grosso le responsabilità se le prende. Il rapporto tra direttore sportivo e tecnico è importante, ma per il suo 4-3-3 servono ancora gli esterni e poi arriva Thorstvedt che a me piace molto a centrocampo. Dipenderà poi se resterà Fagioli o meno. Mi auguro che abbia superato i suoi problemi a livello mentale e questo è quello che mi preme di più".

Le piace Mastantuono?

"Mi piace molto, deve entrare nell'ordine di idee che è venuto a giocare a Firenze e se fa quello che deve fare infiamma il Franchi. Ci sono tante aspettative ma è giusto che ci siano anche perché giocava nel Real".

Lo riporta tuttomercatoweb.com