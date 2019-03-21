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Da Napoli: "Sarri ha ricevuto l'offerta per allenare la Fiorentina da luglio. Ha rifiutato perché...."

Il giornalista napoletano Walter De Maggio ha parlato a Radio Kiss Kiss, queste le sue parole su Maurizio Sarri:"Maurizio Sarri ha ricevuto due richieste dall'Italia, una dalla Fiorentina e una richie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2019 21:18
Da Napoli: "Sarri ha ricevuto l'offerta per allenare la Fiorentina da luglio. Ha rifiutato perché...." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sarri
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sarri
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Il giornalista napoletano Walter De Maggio ha parlato a Radio Kiss Kiss, queste le sue parole su Maurizio Sarri:

"Maurizio Sarri ha ricevuto due richieste dall'Italia, una dalla Fiorentina e una richiesta dalla Roma, il tecnico ha già dato disponibilità a quest’ultima proposta accettandola"

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