Da Napoli: "Sarri ha ricevuto l'offerta per allenare la Fiorentina da luglio. Ha rifiutato perché...."
Il giornalista napoletano Walter De Maggio ha parlato a Radio Kiss Kiss, queste le sue parole su Maurizio Sarri:"Maurizio Sarri ha ricevuto due richieste dall'Italia, una dalla Fiorentina e una richie...
A cura di Redazione Labaroviola
21 marzo 2019 21:18
Il giornalista napoletano Walter De Maggio ha parlato a Radio Kiss Kiss, queste le sue parole su Maurizio Sarri:
"Maurizio Sarri ha ricevuto due richieste dall'Italia, una dalla Fiorentina e una richiesta dalla Roma, il tecnico ha già dato disponibilità a quest’ultima proposta accettandola"