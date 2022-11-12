Da Napoli punzecchiano: "Per Firenze e i tifosi della Fiorentina la Juventus è un'ossessione"

Da Napoli parlano dell'antijuventinità che che è ben presente per i tifosi della Fiorentina e in generale in tutta la Penisola

Al Corriere dello Sport lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha parlato dell’anti-juventinità che secondo lui non è diffusa solo a Napoli. Queste le sue parole: “La Juve non è l’ossessione di Napoli e dei napoletani, ma lo è del calcio italiano. Lo è per la Milano rossonera e interista, lo è per Firenze e i fiorentini, per Roma e i tifosi giallorossi e laziali. Il potere costituito è rappresentato da loro".

MARINELLI CONTINUA A FARE DANNI

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