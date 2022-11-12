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Da Napoli punzecchiano: "Per Firenze e i tifosi della Fiorentina la Juventus è un'ossessione"

Da Napoli parlano dell'antijuventinità che che è ben presente per i tifosi della Fiorentina e in generale in tutta la Penisola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2022 13:18
Da Napoli punzecchiano: "Per Firenze e i tifosi della Fiorentina la Juventus è un'ossessione" - FLORENCE, ITALY - MARCH 02: Fans of ACF Fiorentina during the Coppa Italia Semi Final 1st Leg match between ACF Fiorentina and Juventus FC at Stadio Artemio Franchi on March 2, 2022 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
FLORENCE, ITALY - MARCH 02: Fans of ACF Fiorentina during the Coppa Italia Semi Final 1st Leg match between ACF Fiorentina and Juventus FC at Stadio Artemio Franchi on March 2, 2022 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Da Napoli punzecchiano: "Per Firenze e i tifosi della Fiorentina la Juventus è un'ossessione"

Al Corriere dello Sport  lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha parlato dell’anti-juventinità che secondo lui non è diffusa solo a Napoli. Queste le sue parole: “La Juve non è l’ossessione di Napoli e dei napoletani, ma lo è del calcio italiano. Lo è per la Milano rossonera e interista, lo è per Firenze e i fiorentini, per Roma e i tifosi giallorossi e laziali. Il potere costituito è rappresentato da loro".

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