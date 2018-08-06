Da Napoli, Fiorentina serva della Juventus, il prossimo anno venderà Chiesa ai bianconeri

Questo è quello che scrive il sito Napoli Page sulla notizia di questa mattina riportata da un quotidiano riguardo un presento diretti di prelazione della Juventus su Federico Chiesa:"Da tempo la Juve...

Questo è quello che scrive il sito Napoli Page sulla notizia di questa mattina riportata da un quotidiano riguardo un presento diretti di prelazione della Juventus su Federico Chiesa:

"Da tempo la Juve lavora a fari spenti per il talentuoso 20enne figlio d’arte, ma la Fiorentina ha dichiarato Chiesa jr incedibile e quest’estate ha già respinto una prima proposta (40 milioni più Sturaro), oltre a dire no a Napoli e Inter, spiega questa mattina La Stampa.

Capita l’antifona, visto che i Della Valle non possono vendere quest’anno il loro gioiello per motivi ambientali, i bianconeri hanno così deciso di agire per la prossima stagione. La Juve in questi giorni ha ottenuto una specie di prelazione sulla cessione di Chiesa.

Insomma, la Fiorentina si conferma feudo juventino concedendo diritto di prelazione al club bianconero sulla cessione del suo campione. Federico Chiesa, quel giocatore tanto bramato da ADL."