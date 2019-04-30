Da Napoli, fatta per Veretout, cinque anni di contratto per quasi 2 milioni a stagione
L’edizione odierna de Il Mattino svela le importanti novità sull’affare Napoli-Veretout. Il giocatore è con la Fiorentina da due stagioni: la società azzurra è ad un passo dall’accordo. C’è l’intesa c...
L’edizione odierna de Il Mattino svela le importanti novità sull’affare Napoli-Veretout. Il giocatore è con la Fiorentina da due stagioni: la società azzurra è ad un passo dall’accordo. C’è l’intesa con il calciatore: cinque anni di contratto a 1,9 milioni di euro a stagione.
Ecco quello che scrive il quotidiano:
“Il Napoli è a un passo anche dall’accordo economico con Della Valle per la cessione a titolo definitivo del centrale. Nell’operazione, al momento, si esclude l’inserimento di Diawara, che pure è nella lista degli esuberi, ma che per cui Montella, il tecnico dei viola, non pare fare salti di gioia”.