Il mercato del Napoli entra nel vivo. Il club azzurro lavora per l’acquisto di un attaccante giovane completare le rosa da mettere disposizione di Gennaro Gattuso. Come riportatoa da Il Mattino, il direttore sportivo partenopeo Giuntoli ha chiesto Vlahovic alla Fiorentina. Il Napoli è alla ricerca di un giovane attaccante. Petagna e Pinamonti le prime scelte. Prima di Pinamonti, il ds Giuntoli ha chiesto alla Fiorentina il prezzo del 19enne Dusan Vlahovic ma il club viola lo considera incedibile in questa sessione.