Da Napoli criticano Lucca: "Faceva il difensore della Fiorentina, non è stato all'altezza"

I media napoletani hanno criticato la prova dell'attaccante

Il pari per 1-1 al Franchi tra Fiorentina e Napoli ha lasciato parecchio amaro in bocca nella piazza partenopea, sia per i punti persi sia per la prestazione incolore di diversi singoli. Sul banco degli imputati è finito soprattutto Lorenzo Lucca, protagonista dell'ennesima prova sottotono di questo avvio di stagione.

"Un difensore extra per la Viola"

Subentrato al minuto 58 a un Hojlund isolato e sterile, Lucca non è riuscito a dare la scossa all'attacco di Conte. Anzi, ha finito per ostacolare le manovre dei suoi compagni, sbarrando involontariamente la strada a un'incursione di Favasuli.

L'episodio è stato analizzato su Televomero dall'ex bomber azzurro Emanuele Calaiò, che ha criticato così il posizionamento del centravanti:

«In quella posizione non ci deve stare mai: la sua zolla è al centro dell'area di rigore. Devi concedere all'esterno lo spazio per l'uno contro uno, senza portargli un uomo in marcatura: messo lì, Lucca sembrava quasi un difensore aggiunto della Fiorentina. Deve stazionare al centro o a rimorchio, oppure proporsi al limite per uno scambio breve. Trovandoselo davanti, Favasuli non ha potuto far nulla».

Un avvio con le polveri bagnate

L'impatto di Lucca in maglia azzurra resta deficitario: utilizzato da Conte in tutti e 6 gli impegni stagionali tra Serie A e Champions League, è sempre subentrato dalla panchina per far rifiatare Hojlund.

I numeri dicono zero nella casella dei gol realizzati. In assenza di un cambio di marcia immediato, non è fanta-mercato ipotizzare che il club possa valutare una sua cessione già nella finestra di gennaio.