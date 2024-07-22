Da Napoli: "Conte vuole portare a Napoli Amrabat. I partenopei preparano la prima offerta"

Per rinforzare il centrocampo, Antonio Conte starebbe pensando a Sofyan Amrabat tornato a Firenze dopo il mancato riscatto dello United

Ieri è giunta la conferma ufficiale da parte del Manchester United del mancato riscatto di Sofyan Amrabat per 20 milioni di euro. Tuttavia, i Red Devils intendono continuare a negoziare con la Fiorentina al fine di ottenere uno sconto. Nel frattempo, secondo quanto riportato da Sport Napoli, Antonio Conte starebbe valutando l'opzione di ingaggiare il centrocampista marocchino per il suo nuovo Napoli. Questa ipotesi, che era già emersa in passato, torna dunque di attualità.

I partenopei stanno lavorando intensamente sia sul fronte degli acquisti che delle cessioni, e a breve potrebbero perdere Lindstrom, Cajuste e Gaetano. Pertanto, Amrabat diventerebbe un acquisto fondamentale per la squadra azzurra. Il Napoli starebbe preparando un'offerta compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Nazione: "Amrabat si allenerà da solo, con lo United trattativa aperta"

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