Da Napoli: "Allegri era la scelta migliore in estate, Italiano è troppo pompato per quanto ha fatto"
A Napoli si riflette sul futuro di Max Allegri
Durante un intervento pomeridiano su Radio Sportiva, Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista, ha analizzato il momento di profonda difficoltà vissuto da Massimiliano Allegri a Napoli, a soli quattro mesi dal suo sbarco in azzurro, tirando in ballo anche il percorso dell'ex tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano.
Riguardo all'esperienza milanese del mister toscano, Gallo ha dichiarato:
"L’annata precedente del Milan non è stata certo memorabile, chiusa al quinto posto, ma le responsabilità non possono essere addossate unicamente ad Allegri. Certo, il mancato accesso alla Champions League rappresenta un fallimento, tuttavia il tracollo finale ha molteplici padri e non è imputabile solo all'allenatore. A mio avviso, con quell'organico, Allegri ha compiuto un ottimo lavoro; prova ne è il fatto che in estate il club rossonero abbia investito quasi 160 milioni sul mercato, a dimostrazione del fatto che la rosa precedente non fosse affatto una corazzata."
"Ecco perché ingaggiare Allegri in estate è stata la mossa giusta per il Napoli"
Spostando poi l'attenzione sulla pista che portava a Vincenzo Italiano, Gallo ha spiegato la scelta del club partenopeo:
"L’altra alternativa estiva era rappresentata da Vincenzo Italiano, ma credo sia stato saggio accantonarla. La squadra azzurra è logora e, a mio parere, la proposta tattica e i metodi di lavoro di Italiano non si sarebbero integrati al meglio, pur trattandosi di una mia valutazione personale. Senza contare che Italiano aveva avanzato richieste sul mercato che De Laurentiis non era in grado di soddisfare."
"Italiano? Forse un profilo eccessivamente enfatizzato"
Nelle battute finali, il direttore ha espresso perplessità sull'ex guida di Fiorentina e Bologna:
"Osserviamo i fatti concreti: attualmente Italiano occupa il quarto posto nel campionato turco. Non intendo dire che goda di un pompaggio mediatico artificioso, ma di sicuro viene spesso sopravvalutato. Accettare la sfida di una piazza complessa come Napoli non è stata una mossa azzardata, anche se l'allenatore toscano sta rappresentando una delusione, non riuscendo finora a trasmettere alla squadra l'identità che storicamente contraddistingue le sue formazioni."