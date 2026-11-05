Da Napoli: "Allegri era la scelta migliore in estate, Italiano è troppo pompato per quanto ha fatto"

Durante un intervento pomeridiano su Radio Sportiva, Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista, ha analizzato il momento di profonda difficoltà vissuto da Massimiliano Allegri a Napoli, a soli quattro mesi dal suo sbarco in azzurro, tirando in ballo anche il percorso dell'ex tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

Riguardo all'esperienza milanese del mister toscano, Gallo ha dichiarato:

"L’annata precedente del Milan non è stata certo memorabile, chiusa al quinto posto, ma le responsabilità non possono essere addossate unicamente ad Allegri. Certo, il mancato accesso alla Champions League rappresenta un fallimento, tuttavia il tracollo finale ha molteplici padri e non è imputabile solo all'allenatore. A mio avviso, con quell'organico, Allegri ha compiuto un ottimo lavoro; prova ne è il fatto che in estate il club rossonero abbia investito quasi 160 milioni sul mercato, a dimostrazione del fatto che la rosa precedente non fosse affatto una corazzata."