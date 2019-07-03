Da Milano, la Fiorentina non vuole Cutrone perché ha deciso di tenere Simeone a Firenze

Che il Milan non consideri Patrick Cutrone incedibile è fatto assodato, tanto è vero che il giocatore è stato inserito, a più riprese, in diversi discorsi con altre società. Un modus operandi che potr...

Che il Milan non consideri Patrick Cutrone incedibile è fatto assodato, tanto è vero che il giocatore è stato inserito, a più riprese, in diversi discorsi con altre società. Un modus operandi che potrebbe anche portare ad una svalutazione del valore di mercato del ragazzo, visto che proponendolo in diverse situazioni, è stato fatto passare il messaggio che si voglia provare a venderlo. La richiesta per il suo cartellino, formulata da Maldini e Boban, è di 25 milioni, ma in Italia non ci sono società – ad oggi – che hanno una capacità di spesa tale. Anche perché i rossoneri li vorrebbero cash. La Fiorentina, che sembrava poter essere interessata, ha praticamente scelto di confermare Giovanni Simeone. Dunque, ad oggi, la situazione è chiara: Cutrone non ha offerte concrete da club italiani.

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