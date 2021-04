Da maggio riapre lo stadio, tornano mille tifosi. La condizione? Regione in zona gialla

Dal 1 maggio, negli stadi presenti all’interno delle regioni che verranno collocate in zona gialla dal Governo, saranno riaperti i cancelli ai tifosi. Alcuni stadi di Serie A stanno per riaprire ai tifosi. Dopo la notizia dell’Olimpico che accoglierà almeno il 25% di pubblico durante Euro 2020, novità anche per il finale di campionato. Come riporta l’ANSA dal 1 maggio, negli stadi che risulteranno situati all’interno delle regioni che il Governo collocherà in zona gialla nell’ambito dell’emergenza Covid, i cancelli verranno parzialmente riaperti. La decisione interesserà la serie A e prevederà la presenza di mille spettatori negli impianti. Lo scrive Goal

DAL CENTRO SPORTIVO, DOMANI VA FUORI CASTROVILLI?