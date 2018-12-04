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Da Genova, Kownacki a gennaio può andare al Chievo. No della Samp per Muriel

Valzer d'attaccanti per la Sampdoria, scrive oggi Il Secolo XIX in edicola. Niente Luis Muriel, però: i blucerchiati non possono prendere extracomunitari a gennaio e non sarà lui il sostituto di Dawid...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2018 13:52
Da Genova, Kownacki a gennaio può andare al Chievo. No della Samp per Muriel -
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Valzer d'attaccanti per la Sampdoria, scrive oggi Il Secolo XIX in edicola. Niente Luis Muriel, però: i blucerchiati non possono prendere extracomunitari a gennaio e non sarà lui il sostituto di Dawid Kownacki che sarà destinato al prestito. Possibile che vada al Chievo Verona. Non convince Dimitri Oberlin del Basilea, il nome nuovo è quello di Alberto Paloschi della Spal.

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