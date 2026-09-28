Da Firenze alla Nazionale, Kayode incanta: "Serata indimenticabile, non me lo aspettavo"

L’ex viola festeggia il debutto in Nazionale con un gol e una prestazione brillante: corsa, personalità e qualità nella notte di Bursa

Michael Kayode non poteva immaginare un debutto migliore con la Nazionale maggiore. L’ex viola ha festeggiato la prima presenza in azzurro con una prestazione brillante e il gol del momentaneo 3-0 contro la Turchia, entrando subito tra i protagonisti della serata di Bursa.

Nel post partita, Kayode ha raccontato tutta la sua emozione: «Serata indimenticabile, non me lo aspettavo. Sono felice per la squadra. Abbiamo giocato con semplicità e cattiveria agonistica. Avevamo voglia di dimostrare il nostro valore contro una grande squadra, in un grande stadio. Sono contento anche per i tifosi. Ora attendiamo la Francia».

Kayode, oltre alla rete, ha mostrato personalità, corsa e intraprendenza, confermando sul campo le qualità che avevano attirato l’attenzione già ai tempi della Fiorentina. [Foto LaStampa]