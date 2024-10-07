Da Coverciano: "Kean ha accusato una lombalgia, le sue condizioni verranno valutate nel pomeriggio"
La Nazionale si è radunata nella serata di ieri a Coverciano e nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista delle gare di UEFA Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele...
La Nazionale si è radunata nella serata di ieri a Coverciano e nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista delle gare di UEFA Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udine).
In mattinata verranno valutate le condizioni dell’attaccante della Fiorentina Moise Kean, che accusa una lombalgia. Per questo, il Ct Luciano Spalletti ha deciso di inserire nella lista dei convocati anche l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca, che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore tornando così a vestire la maglia azzurra sette mesi dopo la prima chiamata in occasione delle amichevoli negli States con Venezuela ed Ecuador. Lo scrive il sito della FIGC
https://www.labaroviola.com/bucchioni-palladino-finora-non-aveva-convinto-ma-stasera-ha-incartato-la-partita-a-fonseca/271301/