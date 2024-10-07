Da Coverciano: "Kean ha accusato una lombalgia, le sue condizioni verranno valutate nel pomeriggio"

La Nazionale si è radunata nella serata di ieri a Coverciano e nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista delle gare di UEFA Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele...

A cura di Redazione Labaroviola 07 ottobre 2024 11:14

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