Da Como insistono: "Kean è la priorità di Fabregas per l'attacco, è il colpo per la Champions"
Il bomber viola potrebbe essere l'obiettivo del tecnico spagnolo
Stando a quanto riferito da La Provincia di Como, Moise Kean rimane l'obiettivo prioritario in cima alla lista dei desideri del Como per potenziare il reparto avanzato. L'attaccante raccoglie il pieno gradimento di Cesc Fàbregas grazie alle sue doti fisiche e all'abilità nell'aggredire gli spazi in profondità, ma l'operazione appare complessa per via delle elevate richieste della Fiorentina, decisa a non fare sconti.
Un'apertura potrebbe concretizzarsi solo se i comaschi riusciranno a incassare almeno 30 milioni dalle cessioni, ponendo le basi per una trattativa dilazionata su più esercizi finanziari, considerata la valutazione di Kean non inferiore ai 40 milioni. Sebbene sia prematuro sferrare l'attacco decisivo, il Como intende tentare il tutto per tutto fino alla fine della sessione. Il piano di riserva porta a Franjo Ivanović del Benfica, mentre la pista Sebastiano Esposito non trova riscontri nei piani societari.