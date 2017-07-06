Da Borja a Kalinic, quanti casi nello spogliatoio viola, ma Pioli vuole il massimo impegno in allenamento

Sì aspetta il verdetto su Borja Valero mentre per Kalinic e Bernardeschi si tratta secondo il Corriere Fiorentino

Nella giornata di ieri né Corvino né Borja Valero hanno fatto il primo passo e così l’incontro tanto atteso non è avvenuto, come confermato dallo stesso direttore generale. Probabile che le parti si aggiornino tra oggi e domani. Su Bernardeschi, la Fiorentina sta aspettando il rilancio della Juventus. Il suo sostituto può essere Politano, che però costa moltissimo. Kalinic, invece, vuole il Milan, ma Corvino non fa sconti e chiede 30 milioni cash. Nel frattempo, Pioli, al primo allenamento in viola, ha chiesto massimo impegno a tutti fin da subito, e concentrazione sul lavoro da fare. Così riporta il Corriere Fiorentino.