Da Bologna: “Sondaggio rossoblu per Mandragora. Proposto Gudmundsson in caso di non rinnovo con la Fiorentina”

Come riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna ha effettuato dei sondaggi per il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandrgora, in scadenza di contratto con i viola (nel 2026) e già allenato da Vincenzo Italiano a Firenze.

Capitolo Gudmundsson: A meno di grosse novità, l’islandese non dovrebbe essere riscattato dalla società viola per 15 milioni dal Genoa, ed è stato proposto al club di Saputo. L’unica cosa che non convince la società rossoblù è il processo all’islandese che ci sarà a novembre, per le accuse di violenza sessuale per un fatto risalente al 2023: anche per questo il Bologna ad oggi preferisce pensare a Van Bommel e Wimmer.