Da Bergamo scrivono: “Atalanta in Spagna per Amatucci, Giuntoli lo voleva già in estate"

La Dea in Spagna per seguire da vicino il centrocampista del Deportivo: Giuntoli lo aveva chiesto in estate, la Fiorentina disse no

Secondo un'indiscrezione rilanciata da Bergamo, un osservatore dell'Atalanta sarebbe volato in Spagna per assistere a Deportivo-Siviglia e monitorare da vicino Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 cresciuto nella Fiorentina.

Un interesse che riporterebbe alla luce un retroscena estivo: Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto Amatucci in prestito con diritto di riscatto, ma la Fiorentina avrebbe rifiutato, scegliendo poi di cederlo a titolo definitivo al Deportivo.

Oggi Amatucci è titolare in Liga e sta dando continuità al percorso di crescita iniziato in Spagna a Las Palmas. Una vetrina importante che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di altri club.

E proprio questo potrebbe trasformare la cessione in un possibile rimpianto per la Fiorentina. Il centrocampista ha ancora tutto da dimostrare, ma la continuità ai massimi livelli sta facendo crescere il suo profilo.

A rendere ancora più interessante la sua evoluzione c'è anche lo scenario Nazionale. Amatucci, già protagonista nelle giovanili azzurre e Campione d'Europa Under 19 nel 2023, ha già dichiarato di sognare l'azzurro e, con Mancini alla guida, un rendimento sempre più convincente in Liga potrebbe portarlo tra i giocatori da monitorare.