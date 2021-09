Da Bergamo: “La Fiorentina vince ma l’Atalanta non ci sta”. Decisivi i due rigori di Vlahovic

“E’ finita 2-1 per i viola. Vince la Fiorentina ma l’Atalanta non ci sta”, è questo il titolo di L’Eco di Bergamo. Battuta d’arresto casalinga per l’Atalanta. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono stati sconfitti 2-1 dalla Fiorentina nel match del sabato sera. Decisivi per i viola due calci di rigore trasformati da Dusan Vlahovic.

