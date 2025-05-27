Da Bergamo: "Gudmundsson è sul mercato, l'Atalanta vuole ricostruire la coppia con Retegui"

Albert Gudmundsson è sul mercato, di nuovo. Dopo una stagione tra luci e ombre, il talentuoso esterno islandese non rientra più nei piani della Fiorentina, che lo scorso anno lo aveva prelevato in pre...

Albert Gudmundsson è sul mercato, di nuovo. Dopo una stagione tra luci e ombre, il talentuoso esterno islandese non rientra più nei piani della Fiorentina, che lo scorso anno lo aveva prelevato in prestito dal Genoa per 8 milioni con diritto di riscatto fissato a ulteriori 17 milioni più 3 di bonus. Una cifra ritenuta ora troppo elevata dai viola, soprattutto considerando il rendimento discontinuo del giocatore e alcuni problemi fuori dal rettangolo verde.

NUMERI IN CHIAROSCURO - Nonostante qualche infortunio e alcune situazioni extracalcistiche, Gudmundsson ha comunque lasciato qualche traccia positiva: 6 gol e 2 assist in 24 apparizioni in Serie A, a cui vanno aggiunte le 2 reti in 8 presenze nella Conference League. Numeri complessivamente discreti, ma inferiori rispetto alle aspettative iniziali della Fiorentina.

L’Atalanta, intanto, resta vigile: con la partenza ormai certa di Lookman, la dirigenza bergamasca sta sondando il mercato per trovare un sostituto all’altezza. In passato, Gudmundsson era già stato nei radar nerazzurri e adesso la pista potrebbe riaccendersi, specialmente se il prezzo scenderà rispetto ai circa 25 milioni richiesti un anno fa dal Genoa Dopo il grande successo ottenuto con l’affare Retegui, dunque, Bergamo e Genova potrebbero di nuovo incrociare i loro destini di mercato. La valutazione attuale di Gudmundsson sarà decisiva: il Grifone difficilmente potrà mantenere le richieste dello scorso anno, e se la cifra diventerà accessibile, l’Atalanta potrebbe davvero piazzare un altro colpo di prestigio dalla città ligure.

Sullo sfondo, l’attesa dei tifosi bergamaschi, che sperano in un altro colpo capace di infiammare il Gewiss Stadium nella prossima stagione. Lo scrive TuttoAtalanta.com