Cyril Thereau racconta e spiega il motivo della sua esultanza che sta già conquistando Firenze
Sulla pagina Facebook della Serie A troviamo le parole di Cyril Thereau che racconta e spiega il perché della sua esultanza: "La mia esultanza? Significa libertà, sempre e comunque. È nata per gioco,...
A cura di Redazione Labaroviola
16 ottobre 2017 22:48
Sulla pagina Facebook della Serie A troviamo le parole di Cyril Thereau che racconta e spiega il perché della sua esultanza: "La mia esultanza? Significa libertà, sempre e comunque. È nata per gioco, con gli amici; ero allo Charleroi e dovevo trovare un modo di festeggiare i miei gol. Volevo trovare una cosa tutta mia, libero di non copiare nessuno. Allora in vacanza ci siamo inventati questo gesto"