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Cyril Thereau racconta e spiega il motivo della sua esultanza che sta già conquistando Firenze

Sulla pagina Facebook della Serie A troviamo le parole di Cyril Thereau che racconta e spiega il perché della sua esultanza: "La mia esultanza? Significa libertà, sempre e comunque. È nata per gioco,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2017 22:48
Cyril Thereau racconta e spiega il motivo della sua esultanza che sta già conquistando Firenze -
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Sulla pagina Facebook della Serie A troviamo le parole di Cyril Thereau che racconta e spiega il perché della sua esultanza: "La mia esultanza? Significa libertà, sempre e comunque. È nata per gioco, con gli amici; ero allo Charleroi e dovevo trovare un modo di festeggiare i miei gol. Volevo trovare una cosa tutta mia, libero di non copiare nessuno. Allora in vacanza ci siamo inventati questo gesto"

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