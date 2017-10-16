Cyril Thereau racconta e spiega il motivo della sua esultanza che sta già conquistando Firenze

Sulla pagina Facebook della Serie A troviamo le parole di Cyril Thereau che racconta e spiega il perché della sua esultanza: "La mia esultanza? Significa libertà, sempre e comunque. È nata per gioco,...

A cura di Redazione Labaroviola 16 ottobre 2017 22:48

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