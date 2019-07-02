Cutrone resta nel mirino della Fiorentina. Il Milan chiede 25 milioni ma un'asta può far salire il prezzo

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Patrick Cutrone dopo la stagione 2017-18 nel quale è stato protagonista già in quella appena conclusa ha avuto spazi ridotti. Ora, la scelta del Milan di...

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Patrick Cutrone dopo la stagione 2017-18 nel quale è stato protagonista già in quella appena conclusa ha avuto spazi ridotti. Ora, la scelta del Milan di puntare su Piatek e Andrè Silva ha notevolmente aumentato la concorrenza. Per lui si parte da un'asta di 25 milioni che può quindi far salire il prezzo viste le pretendenti. La Fiorentina continua ad essere su di lui ma ci sono anche Torino e Sassuolo.