CorSport, Cutrone-Kouame, l’insolita coppia d’attacco della Fiorentina in Coppa Italia

Patrick Cutrone oggi è pronto a partire dal 1′ nella sfida in programma alle 17 contro il Padova. In campionato fino ad oggi ha messo insieme solamente 83′. L’ex Milan farà coppia in attacco insieme a Christian Kouamé, una strana coppia. Finora in Serie A solo 2 gol su 10 sono stati realizzati da un centravanti (LEGGI QUI). Lo riporta anche il Corriere dello Sport.

