Fiorentina penultima per gol segnati dagli attaccanti, meglio solo del Parma. La classifica completa…

Di Gabriele Caldieron e Lisa Grelloni

La Fiorentina ieri è tornata alla vittoria siglando tre reti all’Udinese nella sfida andata in scena all’Artemio Franchi di Firenze grazie alla doppietta di Castrovilli e al gol di Milenkovic. I Viola in queste prime giornate di Serie A hanno segnato 10 reti, solamente 2 (20%) sono arrivate dagli attaccanti (Kouamé e Vlahovic). I centravanti a secco, l’assenza di un bomber in grado di trascinare la squadra dunque in casa Fiorentina è un vero problema. I gigliati, come si evince da questa speciale classifica da noi realizzata, si collocano al penultimo posto per numero di gol siglati dagli attaccanti.

Ecco la classifica completa:

Milan 6 gol su 9 da attaccanti = 67% Verona 2 gol su 2 da attaccanti = 100% Napoli 12 gol su 14 da attaccanti = 86% Crotone: 4 gol su 5 da attaccanti = 80% Cagliari: 7 gol su 9 da attaccanti = 78% Genoa: 3 gol su 4 da attaccanti = 75% Torino: 5 gol su 7 da attaccanti= 71% Atalanta 10 gol su 15 da attaccanti = 67% Benevento: 6 gol su 9 da attaccanti = 67% Inter 8 gol su 12 da attaccanti = 67% Lazio: 4 su 6 da attaccanti = 67% Bologna: 5 gol su 8 da attaccanti = 63% Roma 5 gol su 8 da attaccanti = 62,5% Sassuolo 9 gol su 15 da attaccanti = 60% Udinese: 3 gol su 5 da attaccanti= 60% Juventus 4 gol su 7 da attaccanti = 57% Spezia: 4 gol su 7 da attaccanti = 57% Samp 5 gol su 10 da attaccanti = 50% Fiorentina 2 gol su 10 da attaccanti = 20% Parma: 1 gol su 6 da attaccanti =17%

LEGGI ANCHE, IACHINI VS PRADÈ. IL NON GIOCO PENALIZZA IL MERCATO. CASO CUTRONE