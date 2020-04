Su Instagram ha parlato l’attaccante viola Cutrone: “Coronavirus? Ho avuto la febbre per 8-9 giorni. Ho visto che ero positivo, mi è venuta un po’ di ansia perchè non si conosce ancora bene la malattia. Ho iniziato a stare bene e ho ripreso ad allenarmi. Da un mese lavoro correndo e facendo palestra, passo così la mia quarantena. Al mattino corro, nel pomeriggio lavoro con gli attrezzi. Ho tantissima voglia di tornare in campo, mi manca molto. Sarebbe bello tornare a giocare ma prima c’è la salute. Adesso sono alla Fiorentina che è una grandissima squadra con una bella storia, sono felice di essere qui. Compagno più simpatico? Qui a Firenze Venuti e Ceccherini, ma anche Chiesa. Allenatori? Ringrazio Montella che mi ha fatto esordire e Gattuso che mi ha dato continuità.Serata post partita? La farei con Boateng”.