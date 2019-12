Dopo cinque mesi in Inghilterra, in cui è riuscito a segnare solamente 3 reti in 24 presenze complessive tra Premier League, Europa League ed EFL Cup, per Patrick Cutrone potrebbe essere già arrivato il momento di salutare il Wolverhampton per tornare in Serie A. Ad accogliere a braccia aperte l’ex Milan c’è infatti la Fiorentina di Rocco Commisso, che vorrebbe regalare il giovane attaccante al nuovo allenatore Beppe Iachini, subentrato pochi giorni fa al posto dell’esonerato Vincenzo Montella.

Il giocatore che compirà 22 anni il prossimo 3 gennaio – avrebbe già dato il suo ok al trasferimento a Firenze e anche la trattativa tra i due club sarebbe già a buon punto, sulla base di un prestito (probabilmente oneroso) con diritto di riscatto in favore dei viola. Resta da trovare un’intesa sulla valutazione economica del cartellino di Cutrone, visto che il Wolverhampton vorrebbe ricavare 20 milioni, mentre la Fiorentina non intende offrirne più di 15-16. Una forbice non troppo eccessiva, insomma. Un accordo a metà strada può essere raggiunto e così l’attaccante (63 presenze e 13 gol in Serie A con la maglia del Milan) potrebbe diventare il primo rinforzo di Iachini. Lo riporta il Corrieredellosport.it