Gazzetta, Cutrone, futuro in bilico. Fiorentina senza fretta, ora è caccia al bomber. Se Chiesa resta…

Sembra che Chiesa non accetti il prolungamento del contratto ma se poi alla fine restasse in viola? Se così fosse, Cutrone se ne andrà. L’accordo con il Wolverhampton permette alla Fiorentina di non far scattare l’obbligo di riscatto se non si raggiungono le presenze decise. Non c’è comunque fretta perchè i viola devono trovare un accordo sul centravanti/bomber da acquistare e capire il futuro di Chiesa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

CORSPORT, PIATEK, FIORENTINA PRONTA ALL’ASSALTO, FILTRA POSITIVITÀ, IACHINI HA DATO IL SUO OK