Ecco le parole rilasciate ad Italian Football Tv da Patrick Cutrone:

“Coronavirus? Sono stato male qualche giorno, ora sto bene. Per 9-10 giorni ho avuto paura. Ora per fortuna è una cosa alle spalle. Ora mi alleno a casa, sto con la mia ragazza e con il mio cane, l’ho chiamato Arno come il fiume di Firenze”.

”Mi piace come si vestono Pulgar, Dragowski e Castrovilli. Chiesa invece è sempre sportivo, sicuramente dello spogliatoio viola è quello che si veste peggio. Ribery è il migliore, si veste sempre in modo stravagante, non è il mio stile ma mi piace”.

“Squadra di FIFA? Prenderei come centrocampista Adama Traorè, un calciatore che corre così tanto non l’ho mai visto. Ha un fisico davvero incredibile. Prenderei Bonucci, Calhanoglu e Chiesa, bravissimo nel dribbling. Difensori? Caceres, Pezzella e Romagnoli”.

“Sono in un grande club, ricco di storia, mi è sempre piaciuta questa squadra, sono stato ben accolto con entusiasmo e sono felice di essere qui. Ribery? Campione vero, spero di giocare presto in campo con lui”.

“Ai Wolves ho fatto la mia prima esperienza, dal punto di vista umano è stato bello, dal punto di vista calcistico sono cresciuto. Quando hocdevuttato con l’Italia ho preso la maglia di Messi. Chi è il miglior calciatore italiano? Tutti quelli che hanno vinto l’ultimo Mondiale”.

“Al Milan Kessie era il più simpatico, ora qui direi Ceccherini, molto divertente”.

”Il giorno più bello della mia vita è stato quando ho segnato il mio primo gol con il Milan”.