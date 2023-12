Curva Sud Roma canta: “Italiano figlio di p***”. Il motivo? Aver chiesto il rosso per il fallo killer di Lukaku

Uno stadio preparato ad arte per andare contro arbitro ed avversari. Questo era lo scenario dello stadio Olimpico ieri contro la Fiorentina ma questo avviene ormai sempre in casa giallorossa da quando sulla panchina della Roma siede Josè Mourinho. Anche ieri, ad ogni decisione arbitrale scattavano le proteste. A fine partita la Curva Sud della Roma ha cantato un coro offensivo nei confronti dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano “Italiano figlio di p****”. La colpa del tecnico viola è stata quello di chiedere un rosso sacrosanto per Lukaku dopo la sua entrata killer.

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA ALLO STADIO OLIMPICO