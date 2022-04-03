Curva Fiesole contro la società: "ACF è il passato e il presente, solo per voi non conta niente"
Dopo gli striscione apparsi per tutta la settimana, anche in occasione di Fiorentina-Empoli la Curva Fiesole ha manifestato il proprio dissenso
A cura di Flavio Ognissanti
03 aprile 2022 12:40
Non si placa la polemica della Curva Fiesole contro la società per la scelta del nuovo stemma con l'eliminazione della dicitura ACF, anche nel momento dell'ingresso in campo della squadra per la gara contro l'Empoli
LA GRANDE ACCOGLIENZA PER FREY
https://www.labaroviola.com/frey-scende-in-campo-e-la-curva-fiesole-gli-canta-quanta-fiha-cavrei-coi-capelli-di-frey-applausi/171190/