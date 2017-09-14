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Curva Fiesole, contro il Bologna raccolta fondi per aiutare la popolazione di Livorno colpita dall'alluvione

La bellissima iniziativa della Curva Fiesole nei confronti di Livorno. Ecco il comunicato dei tifosi viola per sabato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2017 11:00
Curva Fiesole, contro il Bologna raccolta fondi per aiutare la popolazione di Livorno colpita dall'alluvione - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
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La Curva Fiesole comunica che Sabato 16 Settembre, prima di Fiorentina-Bologna, ci sarà una raccolta fondi a sostegno della popolazione livornese, in difficoltà a causa della violenta alluvione dei giorni scorsi. La raccolta verrà effettuata ai giardini della Curva e agli ingressi della stessa.

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