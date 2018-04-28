Curiosità Napoli a Firenze, albergo senza televisione e Sarri cambia programma cena

Curiosità da Firenze. Stando a quanto riportato da La Repubblica, il Napoli nel suo ritiro fiorentino non potrà guardare Inter-Juventus al ristorante dell'hotel che ospita la squadra. a due passi dal...

Curiosità da Firenze. Stando a quanto riportato da La Repubblica, il Napoli nel suo ritiro fiorentino non potrà guardare Inter-Juventus al ristorante dell'hotel che ospita la squadra. a due passi dal Parco delle Cascine Il motivo? Una sala ristorante sprovvista di tv. Allora la soluzione l'ha trovata Maurizio Sarri: cena con un menu veloce e poi subito in camera. Anche se lui dirà che nessuno avrà guardato questo derby d'Italia.

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