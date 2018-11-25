Cuore Pezzella, va a Bologna con la squadra e si allena al Dall'Ara per recuperare dall'infortunio
Capitan Pezzella ha seguito, nonostante l'infortunio rimediato in nazionale, ugualmente la squadra a Bologna in questo momento cosi delicato e non ha perso nemmeno oggi occasione per continuare il suo...
Capitan Pezzella ha seguito, nonostante l'infortunio rimediato in nazionale, ugualmente la squadra a Bologna in questo momento cosi delicato e non ha perso nemmeno oggi occasione per continuare il suo percorso di recupero per essere presente sabato contro la Juventus al Franchi. Infatti, nel corso del riscaldamento dei titolari viola sul campo di Bologna, anche il difensore argentino ha sfruttato l'occasione per continuare i suoi allenamenti per il recupero. Un bel gesto che dimostra la voglia di esserci e anche il non voler mai lasciare sola la squadra, da buon capitano..