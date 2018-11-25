Cuore Pezzella, va a Bologna con la squadra e si allena al Dall'Ara per recuperare dall'infortunio

Capitan Pezzella ha seguito, nonostante l'infortunio rimediato in nazionale, ugualmente la squadra a Bologna in questo momento cosi delicato e non ha perso nemmeno oggi occasione per continuare il suo...

A cura di Redazione Labaroviola 25 novembre 2018 18:47

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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