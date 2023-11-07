Cukaricki-Fiorentina si può vedere dal bar del Viola Park, la Fiorentina apre il suo centro sportivo

Giovedì i tifosi potranno vedere la partita con tra Cukaricki e Fiorentina direttamente dal Bar del Viola Park, come avvenuto per la gara contro la Lazio. La gara di Conference League si giocherà alle...

Giovedì i tifosi potranno vedere la partita con tra Cukaricki e Fiorentina direttamente dal Bar del Viola Park, come avvenuto per la gara contro la Lazio. La gara di Conference League si giocherà alle ore 18.45 e sarà importante per il passaggio del turno e per raggiungere il primo posto nel girone, resta da vedere poi il risultato tra Genk e Ferencvaros.

COMMISSO TORNA IN AMERICA, A FIRENZE DI NUOVO A GENNAIO DEL 2024

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