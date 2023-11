Repubblica, Commisso amareggiato, oggi il patron della Fiorentina torna negli Stati Uniti

Fiorentina-Juventus è stata l’ultima partita vista con i propri occhi da Rocco Commisso, che oggi ripartirà per gli States. Una permanenza lunga del presidente viola in Italia, anche segnata dalle polemiche sulla sfida e anche dalle sconfitte recenti. Soprattutto negli ultimi giorni, infatti, con l’emergenza maltempo che ha toccato la Toscana, all’amarezza per i risultati si è aggiunta anche quella per il fattore umanitario.

Oltre alla scelta di non parlare prima e dopo la gara con i bianconeri, il club viola avrebbe fatto presente già venerdì alla Lega Serie A la richiesta di rinvio della partita, dicendosi disponibile. Ma la risposta è stata secca: la gara non si sarebbe giocata soltanto alla luce di segnalazioni della Prefettura o dell’Osservatorio della pubblica sicurezza. Lo scrive Repubblica.