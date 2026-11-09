Cubarsí è il Golden Boy 2026. Tra i candidati al premio c'era anche Mastantuono
Il difensore del Barcellona è stato incoronato miglior giovane calciatore Under 21 d'Europa. Mastantuono...
Il difensore del Barcellona Pau Cubarsí si aggiudica il Golden Boy 2026, il prestigioso premio riservato al miglior giovane calciatore Under 21 del panorama europeo. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio dal Mapei Football Center di Sassuolo, location scelta per ospitare la cerimonia.
Il difensore della Nazionale spagnola ha conquistato il riconoscimento superando una concorrenza di alto livello. Tra gli altri giovani talenti presenti nella lista dei 25 finalisti figuravano anche Lennart Karl del Bayern Monaco, Diomande ed Endrick del Real Madrid, Zaire-Emery del Paris Saint Germain.
Tra i candidati non mancavano, però, giovani talenti del campionato italiano. Infatti, anche l'attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono era presente nella lista, affiancato da Kerim Alajbegovic della Juventus e Rodrigo Mora della Roma.