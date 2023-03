Ct Croazia: “Mi aspettavo che Brekalo giocasse alla Fiorentina, ma così non è stato. Ci serve un velocista”

In conferenza stampa ha parlato l’allenatore della Croazia, Zlatko Dalić, intervenendo brevemente anche su quella che è la nuova esperienza di Josip Brekalo alla Fiorentina. Queste le sue parole: “Abbiamo giocato con Kramarić, Petković, Livaja, Pašalić o Vlašić sull’esterno. Non sono incline a farlo, ma non ho una soluzione permanente. Pensavo che Brekalo avrebbe giocato nella Fiorentina, ma non è successo. Abbiamo bisogno di un velocista. Tutti giocavano a sinistra con noi, e non ne avevamo uno forte a destra, quindi abbiamo chiamato Špikić, ed è il nostro potenziale per il futuro. Dobbiamo trovare un altro attaccante prima dell’Europeo”.