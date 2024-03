Crolla la Fiorentina al 95’ e perde così l’ultimo treno per l’Europa. Prestazione che lascia amaro in bocca 

La Fiorentina perde l’ultimo treno per l’Europa e lo fa, con una prestazione che lascia tanto amaro in bocca. Una bella Fiorentina si fa raggiungere nel finale dalla Roma e Biraghi sbaglia l’ennesimo rigore della stagione. Dopo Bonaventura, Ikonè e i due di Nico Gonzalez, ecco che si unisce alla lista anche il capitano viola. Una serata, sottolinea la Nazione, che parte molto bene. In campo c’è solo la Fiorentina che gioca, attacca e che trova il gol del vantaggio con Ranieri su calcio d’angolo.

Nella ripresa, i giallorossi salgono in cattedra e la pareggiano con Aouar. Ma la Fiorentina non demorde e poco dopo, Rolando Mandragora ritrova il gol del nuovo vantaggio. Sembrava tutto troppo bello, soprattutto quando Biraghi si presenta dal dischetto dopo un fallo sul “Gallo” Belotti. Il capitano calcia e Silvar para. Altro errore per la Fiorentina dagli 11 metri. La rabbia del Franchi è tanta, soprattutto quando al 94′ Llorente trova una traiettoria che non lascia scampo a Terracciano. 2-2, pareggio e la Fiorentina torna nel buio. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI ITALIANO