Croce: "Castrovilli può ambire alla Nazionale e a un top club. Per me è una mezz'ala"

Daniele Croce, ex centrocampista e oggi allenatore, compagno di Gaetano Castrovilli ai tempi della Cremonese, ha così parlato del gioiellino viola ai microfoni di TMW Radio: "Da due anni, quando l'ho...

Daniele Croce, ex centrocampista e oggi allenatore, compagno di Gaetano Castrovilli ai tempi della Cremonese, ha così parlato del gioiellino viola ai microfoni di TMW Radio: "Da due anni, quando l'ho conosciuto a Cremona, parlo di lui con gli addetti ai lavori. Può ambire alla Nazionale e a un top club. Sa far tutto e lo fa con una semplicità ed eleganza difficilmente riscontrabile in altri. Ha una qualità e un cambio di passo importante. Il ruolo? Può giocare ovunque, ma per me è una mezz'ala".