Criscitiello: "Sousa non ha gioco, non ha idee e capisce poco. In serie B ci sono allenatori migliori"

Paulo Sousa è un tecnico sopravvalutato, il grande errore della Fiorentina è stato quello di non averlo cambiato a giugno

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb Michele Criscitiello ha dato il suo voto al tecnico della Fiorentina Paulo Sousa:

"Sousa, voto 5. Un direttore che arriva non può trovare già l'allenatore scelto da altri dirigenti. L'errore più grande commesso quest'anno da Corvino è stato quello di non cambiare mister al suo ritorno. Direttore e allenatore devono lavorare a braccetto. Sousa non ha idee, non ha gioco e capisce ben poco del nostro calcio. Sembrava facesse un favore ad allenare la Fiorentina. Tecnico sopravvalutato. In Italia ne abbiamo, anche in B, di più validi."