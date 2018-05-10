Criscitiello: "Solo in sei avranno la squadra B in Lega Pro. La Fiorentina è una di queste. L'Udinese.."

Il noto giornalista sportivo Michele Crisitiello ha fatto chiarezza sul progetto delle seconde squadre che entrerà in vigore dal prossimo anno

Il noto giornalista sportivo Michele Crisitiello ha fatto chiarezza sul progetto delle seconde squadre che entrerà in vigore dal prossimo anno: "Da quello che so solo in sei si sono già prenotate per avere la seconda squadra in Lega Pro. Tre posti sono state già presi da Juventus, Milan e Inter mentre gli altri due sono di Atalanta e Fiorentina che investono molto sul settore giovanile. Il sesto doveva essere dell'Udinese ma per cause econimiche non se n'è fatto piú di nulla"