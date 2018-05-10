Criscitiello: "Solo in sei avranno la squadra B in Lega Pro. La Fiorentina è una di queste. L'Udinese.."
Il noto giornalista sportivo Michele Crisitiello ha fatto chiarezza sul progetto delle seconde squadre che entrerà in vigore dal prossimo anno
A cura di Redazione Labaroviola
11 maggio 2018 00:13
Il noto giornalista sportivo Michele Crisitiello ha fatto chiarezza sul progetto delle seconde squadre che entrerà in vigore dal prossimo anno: "Da quello che so solo in sei si sono già prenotate per avere la seconda squadra in Lega Pro. Tre posti sono state già presi da Juventus, Milan e Inter mentre gli altri due sono di Atalanta e Fiorentina che investono molto sul settore giovanile. Il sesto doveva essere dell'Udinese ma per cause econimiche non se n'è fatto piú di nulla"