Criscitiello: "Firenze perché te la prendi con Corvino se sono i Della Valle a voler vendere tutti?"

Tutti vorrebbero avere uno come Corvino in società. Ma non può decidere lui che l'obiettivo deve essere la Champions League" così Michele Criscitiello

Questo è quello che scrive Michele Criscitiello sulla Fiorentina nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com:

"I tifosi della Fiorentina sono critici, fanno bene, sono stanchi perché vorrebbero essere protagonisti come Roma e Napoli, li capiamo, ma quando contestano sbagliano l'obiettivo. Pantaleo Corvino è un dipendente, non la proprietà. Non sappiamo quali siano le linee guida del club ma sicuramente Corvino vorrebbe prolungare Bernardeschi (offerto rinnovo a 2.7 a stagione), vorrebbe rinnovare a vita Chiesa, tenere Kalinic e Borja Valero... Avete mai visto un Direttore Sportivo che vuole perdere? Io no. Corvino è un gran conoscitore di giovani, come tutti gli esseri umani ha commesso degli errori e in passato glieli abbiamo anche sbattuti in faccia, ma oggi Corvino è una risorsa della Fiorentina. I tifosi viola devono stare attenti a non perdere un Direttore che garantisce il futuro con soldi e con calciatori da lanciare. Al massimo qualcuno dovrebbe dire a Corvino che l'obiettivo è la Champions e non un campionato da primi 8 posti. Il Corvo non può guardarsi allo specchio e dirsi da solo: Pantaleo, quest'anno devi puntare alla zona Champions"