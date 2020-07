Michele Criscitiello nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb.com ha parlato anche della Fiorentina, questo il suo giudizio sulla stagione viola: “Che delusione anche la Fiorentina, ancora in corsa per non retrocedere. Malissimo il primo anno di Commisso. Le idee sul futuro devono essere chiare e senza azzardi”