Criscitiello: “Fiorentina? Commisso forse ha commesso lo stesso errore di un anno fa. Vi spiego…”

“Fiorentina Voto 6 per il mercato – ha scritto nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello – .Manca una punta, vedremo oggi se arriverà, Borja a fine corsa, Bonaventura reduce da un infortunio pesante e la scommessa Amrabat. Un po’ poco per un Presidente che a parole dichiara di voler far diventare grande la Viola. La sensazione è che stia aspettando il Progetto Stadio per far partire il vero Progetto Fiorentina. Forse ha commesso lo stesso errore di un anno fa ma non diciamo ancora nulla. Vedremo. Dopo due anni non è il massimo trascinarsi la cessione di Chiesa, per 60 milioni di euro, all’ultimo giorno di trattative. Un bravo Commisso lo merita per la Primavera. Far giocare i ragazzi al Franchi è un valore aggiunto per la squadra di Aquilani. Indecente, invece, la decisione di una società come l’Inter che punta milioni di euro sui giovani, si vanta di essere un club all’avanguardia e fa giocare i suoi giovani su un campo di patate come se nel milanese non ci fossero stadi con manto erboso decente. Neanche in eccellenza si vedono queste cose”.

