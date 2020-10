TMW, Chiesa-Juventus, fumata bianca vicina: manca solo il rinnovo con la Fiorentina

Questa sarà la giornata dell’addio ufficiale di Federico Chiesa alla Fiorentina. Il figlio d’arte saluterà i viola per accasarsi alla Juventus: operazione in prestito biennale con diritto di riscatto. Per la fumata bianca manca solo il rinnovo fra l’attaccante e la società di Rocco Commisso per permettere il prestito di due anni. Sul fronte dell’ingaggio, intanto, tutto definito: Chiesa Jr firmerà un quinquennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Lo riporta TMW.

